РИАМО - 10 фев. Сотрудники полиции совместно с ФСБ и Росрыболовством пресекли в Подмосковье реализацию крупной партии икры рыб, занесенных в Красную книгу, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Икра хранилась в контейнере-рефрижераторе без сопроводительных документов. Товар фасовался в различные емкости и сбывался на рынках столицы и ближайших регионов. В ходе обысков правоохранители нашли свыше 1,35 тонны икры рыбы осетровых пород.

«По предварительной информации, икра была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка превышает 20 миллионов рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных».

Партию икры изъяли и передали на хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

«Образцы особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов направлены на экспертизу. Полицейскими проводятся мероприятия по розыску и задержанию всех причастных к противоправной деятельности», — отметила Волк.