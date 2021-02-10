РИАМО - 10 фев. Власти Москвы прислушиваются к мнению москвичей для создания оптимальной городской системы раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Примерно 1,5 тысяч звонков поступает, как лучше поступить с контейнерным парком. Мы прислушались, создали оптимальную схему. Форма «два бака» себя оправдывает. Мы готовы и дальше прислушиваться к мнению москвичей», — сказал Бирюков.

Он отметил, что изначально инфраструктуру для раздельного сбора отходов начали создавать именно после опроса горожан.

На текущий момент в столице размещено около 65 тысяч серых и синих контейнеров для раздельного сбора мусора на 23 тысячах площадок. Синие предназначены для мусора, который отправят на переработку (это может быть пластик, стекло, бумага, металл), серые — для смешанных отходов.

Из переработанных отходов изготавливают канцелярскую и туалетную бумагу, бумажные полотенца, строительные и изоляционные материалы, стеклянные бутылки, гофрокартон и многое другое.