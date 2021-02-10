РИАМО - 10 фев. Четыре мусоросжигательных завода планируют запустить в Подмосковье в 2022-2023 годах, это позволит решить проблему с термической обработкой мусора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящий момент в столице работают два мусоросжигательных завода, через их мощности проходят 610 тысяч тонн мусора в год.

«Этого мало. Поэтому разработана большая программа по созданию мусоросжигательных мощностей в Московской области. <...> На сегодняшний день площадки под строительство четырех заводов, это примерно 2,8 миллиона тонн мусора, подобраны», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что на большей части из них ведутся работы, чтобы в 2022-2023 годах мощности были введены в эксплуатацию. В этой работе участвуют власти Москвы, Подмосковья и «Ростех».

«Мы считаем, что с учетом той системы, которая построена в Московской области и в Москве, этого будет достаточно», - заключил Бирюков.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что решить проблему утилизации отходов позволит только их сжигание с предварительным отбором вторсырья.

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>