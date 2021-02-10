РИАМО - 10 фев. Около 65 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора оборудовали в Москве на сегодняшний день, этого количества достаточно для нормального функционирования системы сбора ТКО, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Раздельно собранного мусора в 2020 году примерно в 1,5 раза больше, чем было собрано в 2019 году. Оборудовано 23 тысячи контейнерных площадок, размещено 65 тысяч контейнеров, окрашенных в синий и серый цвета. Это достаточное количество контейнеров (на сегодняшний день - ред.)», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в городе работают около 1 тысячи серо-синих мусоровозов.

«Мы не планируем дополнительных контейнеров. Нам важно, чтобы система была оптимальной. <...> Досортировка идет на комплексных пунктах переработки вторсырья», — заключил Бирюков.

Программа раздельного сбора ТКО стартовала в Москве 1 января 2020 года. В столичных дворах установили синие контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, а также серые баки для всех остальных отходов. Вторсырье и смешанные отходы вывозят мусоровозы с синей и серой маркировкой соответственно.