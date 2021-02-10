РИАМО - 10 фев. В этом году в Москве заработает новый транспортный сервис – перевозки по требованию, выбрать название для этого вида транспорта помогут сами горожане, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

Сервис запустят в новой Москве, его цель - повысить транспортную доступность отдаленных городских территорий.

«Вы можете поучаствовать в создании нового вида транспорта. В чат-боте @to_deptrans_bot можно оставить обратную связь: рассказать, где этот сервис будет полезен, на что стоит обратить внимание, как сделать поездки удобнее для пассажиров и самое главное − предложить название для нового вида транспорта», - сказали в пресс-службе.

Жители новой Москвы смогут заказывать автобусы малой вместимости и добираться до метро или железнодорожной станции. Ближайшая «виртуальная» остановка микроавтобуса будет находиться в радиусе 500 метров от места вызова.

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