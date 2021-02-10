РИАМО - 10 фев. Сервис вызова автобуса по требованию актуален для жителей новой Москвы, которым нужно добираться до центра и других районов столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новый вид транспорта – перевозки по требованию – запустят в Москве в этом году. Через приложение пассажиры смогут заказать микроавтобус, прокладывать маршрут до нужного места, рассчитывать время и оплачивать поездку.

«Сервис актуален для жителей новой Москвы. Сегодня ТиНАО быстро развивается – строятся новые дома, местным жителям нужно добираться до центра и других районов Москвы. Для этого нужен транспорт до метро и пригородных железнодорожных станций. При этом жилые районы распределены неравномерно на большом расстоянии друг для друга», - сказали в пресс-службе.

В рамках сервиса персонализированных перевозок будут работать микроавтобусы, которые больше адаптированы под новую Москву. Также система позволяет не привязываться к расписанию и строить гибкие маршруты в соответствии с потребностями жителей.

Пока сервис начнет работу в тестовом режиме только в ТиНАО. По результатам первого года работы он может появиться и в других отдаленных районах Москвы, где существует необходимость довезти пассажиров до метро, МЦД и магистральных маршрутов.

Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Александр Рыжков считает, что Троицкий и Новомосковский округа столицы идеально подходят в качестве площадки для тестирования системы персональных автобусных перевозок.

«Цель этого вида транспорта – обслуживать пассажиров, не охваченных регулярными маршрутами. Обычно это затрагивает перевозки в сельской местности», – пояснил Рыжков.

По его словам, территория пилотного проекта в Москве – Троицкий и Новомосковский округа – это идеальная площадка для развития перевозок по требованию. В новой Москве много небольших поселков и городов, недостаточно обслуженных регулярными маршрутами.

«Предполагаю, что маршруты (по требованию - ред.) будут проходить у маленьких поселков, связывая их с социальными объектами, более крупными населенными пунктами и станциями метро. Благодаря им московский транспорт сможет улучшить транспортную доступность», – добавил Рыжков.

Он также рассказал, что сегмент автобусных перевозок по требованию распространен в мире. Например, он широко используется в Америке и Европе.

«Такие перевозки заполняют нишу между массовыми перевозками на общественном транспорте по фиксированным маршрутам и перевозками на такси или даже на автомобиле», - заключил эксперт.

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