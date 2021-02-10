РИАМО - 10 фев. Городской сервис персонализированных перевозок по требованию будет запущен в Москве совместно с ПАО «КамАЗ», сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В первом полугодии 2021 года Москва совместно с «КамАЗом» запустит новый вид транспорта – перевозки по требованию. Жители новой Москвы смогут заказать персонализированный микроавтобус. Для этого нужно скачать приложение «Московский транспорт», - сказали в пресс-службе.

В приложении можно будет указать откуда и куда будет поездка, узнать, когда и где остановится микроавтобус, а также оплатить проезд.

Цель сервиса – повысить транспортную доступность отдаленных районов столицы. По маршрутам новой Москвы не всегда может проехать обычный городской автобус, на некоторых участках дорога слишком узкая. Именно поэтому к пассажирам ТиНАО по требованию будут приезжать микроавтобусы, которые больше адаптированы под местные маршруты.

Кроме того, жилые кварталы в новой Москве находятся далеко друг от друга, а людям нужно добираться до метро, пригородных станций и МЦД. Именно поэтому в тестовом режиме сервис запускают именно в ТиНАО. Если система будет эффективной, ее запустят и в других районах Москвы.

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