РИАМО - 10 фев. В Москве 12 февраля ожидается сильный снег, синоптики предупреждают, что это будет настоящий «снежный армагеддон», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду же жителей столицы ждет передышка от снежного ненастья. В этот день температура воздуха также будет на шесть градусов ниже климатической нормы февраля.

«В течение дня мы будем находиться на орбите влияния далекого Европейского циклона с центром над Италией. Будет облачно с прояснениями, возможны незначительные осадки в виде слабого снега», - сказал Тишковец в эфире передачи Соловьев Live.

На подготовку к «снежному армагеддону» остаются сутки — полтора суток. Снегопад ждет жителей Москвы и центральной части России 12 февраля и в ночь на 13 февраля. Из-за снегопада ухудшится видимость, он повлияет на движение наземного транспорта.

За минувшие сутки выпало порядка 5-6 миллиметров осадков - это 15% месячной нормы. Сугробы выросли до 35 сантиметров.

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