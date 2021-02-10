РИАМО - 10 фев. В Москве 12 февраля ожидается сильный снег, синоптики предупреждают, что это будет настоящий «снежный армагеддон», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В среду же жителей столицы ждет передышка от снежного ненастья. В этот день температура воздуха также будет на шесть градусов ниже климатической нормы февраля.
На подготовку к «снежному армагеддону» остаются сутки — полтора суток. Снегопад ждет жителей Москвы и центральной части России 12 февраля и в ночь на 13 февраля. Из-за снегопада ухудшится видимость, он повлияет на движение наземного транспорта.
За минувшие сутки выпало порядка 5-6 миллиметров осадков - это 15% месячной нормы. Сугробы выросли до 35 сантиметров.
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