РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Пассажирам в подмосковном Красногорске напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Профилактическое мероприятие по правилам безопасного поведения на железной дороге с участием полиции, представителей Московской железной дороги (МЖД), подмосковной Административно-пассажирской инспекции и администрации муниципалитета состоялось 9 февраля», - говорится в сообщении.

В начале февраля на станции Опалиха погиб человек. Причиной травмирования со смертельным исходом стало несоблюдение правил безопасности в зоне движения поездов. Участники профилактического мероприятия напомнили пассажирам о самом главном – беречь жизнь и здоровье, а также вручили тематические листовки.

«С открытием МЦД интервалы движения сократились до 6 минут в одну сторону, то есть поезда ходят с большой периодичностью. Поезда «Иволга» очень тихие, их сложно услышать, когда они приближаются. Многие люди ходят в наушниках и просто не слышат приближение поезда», - отметил начальник транспорта и связи администрации горокруга Красногорск Роман Савченков.

В 2020 году на объектах железнодорожной инфраструктуры Красногорска зафиксировано три смертельных случая. Профилактические рейды будут проводиться ежемесячно.