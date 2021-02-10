РИАМО - 10 фев. Полицейские задержали двух приезжих, подозреваемых в избиении 50-летнего мужчины на станции столичного метро «Курская», говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Установлено, что около часа ночи на платформе станции между несколькими гражданами на фоне малозначительного повода возник конфликт, в результате которого 26-летние приезжие нанесли 50-летнему мужчине несколько ударов в область тела и головы», - говорится в сообщении.

С множественными телесными повреждениями его доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Полицейские, дежурившие в метро, через несколько минут задержали подозреваемых на месте драки. На них завели уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Одного из них взяли под стражу, а одного опустили под подписку на время следствия.