РИАМО - 10 фев. В столице планируют запустить новый сервис «транспорт-по-требованию», который уже работает во многих странах мира, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В настоящий момент сервис персонализированных перевозок работает в Лондоне, Берлине, Дубае и Нью-Йорке.

«Вы скачиваете приложение (у нас это будет Московский транспорт), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус, и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе», — сказал Ликсутов.

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