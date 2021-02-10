РИАМО - 10 фев. В столице планируют запустить сервис вызова автобусов по требованию, который уже работает во многих странах мира, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В настоящий момент сервис персонализированных перевозок работает в Лондоне, Берлине, Дубае и Нью-Йорке.

«Вы скачиваете приложение (у нас это будет «Московский транспорт»), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе», — сказал Ликсутов.

По его словам, сервис не является заменой наземного транспорта — это дополнение к метро, МЦД и магистральным маршрутам, наряду с велопрокатом, такси и каршерингом.

Для пассажиров будут запущены автобусы средней и малой вместимости. Ждать транспорт придется не более 30 минут, и он будет останавливаться не дальше 500 метров от клиента. При этом время поездки будет гарантировано — водителю после поступления заказа перестают присылать новые.

Цена поездки на персонализированном автобусном транспорте пока не определена, однако опыт зарубежных городов показывает, что такие поездки стоят в 1,5-2 раза дороже проезда на обычном наземном транспорте.

В тестовом режиме проект планируется запустить совместно с ПАО «КамАЗ» в первом полугодии 2021 года на территории новой Москвы. В настоящий момент в ТиНАО сложно запустить полноценную сеть маршрутов наземного транспорта из-за ряда факторов — неравномерного распределения жилых кварталов и больших расстояний.

«Система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это очень важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов», — отметил Ликсутов.

Сервис также будет полезен школьникам и маломобильным гражданам, он поможет избавиться от маршруток и повысить прозрачность оплаты за проезд. Оплата происходит заранее и только через мобильное приложение.

Во время тестирования сервиса все пожелания горожан будут учтены. Также рассматривается возможность использования таких автобусных маршрутов для перевозки учащихся к школам.

«Этот проект — часть развития концепции MaaS. Мы внедрим этот сервис в наше приложение как один из вариантов планирования поездок по Москве», — заключил Ликсутов.

Приложение с QR‑кодом могут начать использовать в РФ вместо водительских прав>>



