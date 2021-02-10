РИАМО - 10 фев. Сервис для вызова персонализированных автобусов интегрируют в общее приложение «Московский транспорт» − основу для системы MaaS, единого ресурса для всех транспортных сервисов, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Столица готовится запустить сервис персональных автобусных перевозок. Пилотный проект стартует в новой Москве в мае. Чтобы заказать современный автобус малой вместимости, необходимо выбрать начальную и конечную точки маршрута в мобильном приложении.

«В приложении можно построить маршруты по Москве, выбирая один вид городского транспорта или комбинируя несколько. Например, после начала работы транспорта по требованию через приложение жители ТиНАО смогут вызвать и оплатить поездку на автобусе малой вместимости до станции метро «Коммунарка», а дальше, используя то же приложение, проложить маршрут на метро, наземном транспорте, каршеринге, велопрокате, такси и даже на междугороднем автобусе», - сказали в пресс-службе.

Единое приложение для всех видов городского транспорта позволяет увидеть все возможности в одном месте: проложить единый маршрут, полностью оплатить его, выбрать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от потребностей и возможностей, сразу получить всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях и тарифах разных операторов.

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