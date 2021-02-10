РИАМО - 10 фев. В столице одобрили проект физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Киевский в новой Москве, его площадь составит 1,4 тысячи метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Для облицовки фасадов решено использовать алюминиевые композитные панели белых, серых, серо-коричневых, а также древесных оттенков. Здание отлично впишется в окружающую застройку и станет удобным местом для занятий спортом в шаговой доступности», - сказал главный архитектор Москвы Сергея Кузнецов.

Здание спорткомплекса будет одноэтажным, прямоугольной формы и появится в рабочем поселке Киевский рядом с домом 25. Внутри будут находиться тренажерные залы, тренерские, раздевалки.

Кузнецов добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность строительства объектов инфраструктуры в новых районах столицы.