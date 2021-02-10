РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Анна Фельдман стала лауреатом I степени Международного музыкального конкурса «Новогодний серпантин», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Конкурс проходил в режиме онлайн. Люберчанка выступала в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 12-14 лет», - говорится в сообщении.

Занимается Фельдман у преподавателя по классу эстрадного вокала Татьяны Лощеновой.