РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Анна Фельдман стала лауреатом I степени Международного музыкального конкурса «Новогодний серпантин», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Конкурс проходил в режиме онлайн. Люберчанка выступала в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 12-14 лет», - говорится в сообщении.
Занимается Фельдман у преподавателя по классу эстрадного вокала Татьяны Лощеновой.
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