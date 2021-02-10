РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В детской поликлинике №2 Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец начнет работать школа для пациентов с хроническими заболеваниями, занятия будут бесплатными, говорится в сообщении медучреждения.

«Впервые в городском округе на базе детской поликлиники №2 МОЦОМД откроется школа для пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией. Врачи-специалисты центра приглашают на лекции мам, которые стоят на страже здоровья своих деток. Занятия будут полезными, а главное – бесплатными», – говорится в сообщении.

Расписание школы для пациентов с эпилепсией: 17 февраля и 17 марта в 15:00 занятия проведет невролог, эпилептолог кандидат медицинских наук Н.В. Толстова. Занятие для пациентов с сахарным диабетом проведет врач-эндокринолог Т.В. Кудряшова 23 марта в 13:00.

Занятия пройдут в актовом зале детской поликлиники №2 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 338А, этаж 3.