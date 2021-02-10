РИАМО - 10 фев. Столичные коммунальные службы полностью готовы к аномальным снегопадам, которые прогнозируются в ближайшие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, на Московский регион надвигаются сильные снегопады. В ночь с пятницы на субботу в столице выпадет до 20 сантиметров снега, а потом — еще 15 сантиметров.

«Мы к этому готовы. <...> Подобные снегопады переживали 2012-2013 годах, 2017-2018-м. Бывало, что выпадало до 40 сантиметров снега за сутки. В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, мной подписано поручение о переводе служб в повышенную готовность», — сказал Бирюков.

Он отметил, что к уборке снега готовы 13,5 тысяч единиц различной снегоуборочной техники, подготовлены снегоплавильные пункты и места утилизации снега.

Ежедневно будут работать около 60 тысяч человек в режиме ручной уборке — для них организованы полевые кухни и биотуалеты.

«Количества техники достаточно. <...> Но мы просим с пониманием относиться к коммунальным службам. У нас действуют жесткие нормативы. У нас норматив будет около восьми суток (на полную уборку снега - ред.). Не остановить движение по улицам — задача текущего дня. Службы к этому готовы», — подчеркнул заммэра.

По его словам, низкие температуры — это еще одна дополнительная нагрузка на коммунальщиков.

«Сегодня система подачи тепла имеет резервы. Только по гидравлике — примерно 20%. <...> Системы в течение последних 10 дней работают в соответствии с параметрами, заданными системой контроля. Дежурные службы отслеживают все обращения граждан», — заключил Бирюков.