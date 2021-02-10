РИАМО - 10 фев. Около 1,2 миллиона квадратных метров жилья в 98 домах построили в столице с момента начала программы реновации старого жилфонда в 2017 году, из них 76 домов уже передали жильцам, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время из 223 старых домов переселяют 33,7 тысячи человек. В новые квартиры переехали уже 24,2 тысячи москвичей.

«При этом программа раскручивается и набирает объемы. В настоящее время уже проектируется 100 домов на 1,76 миллиона квадратных метров, а также строится 176 домов на 2,75 миллиона квадратных метров», - сказал Бочкарев.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Сейчас в столице ищут новые территории для застройки по программе реновации жилого фонда.

Переселение по программе реновации жилфонда в Москве будет происходить в рамках трех этапов до 2032 года включительно. В первый этап, который планируется провести в 2020-2024 годах, дополнительно включены 152 дома. С учетом дополнительных и ранее опубликованных списков, предполагается начало переезда более 189 тысяч горожан из 1082 домов.

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