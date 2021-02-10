РИАМО - 10 фев. Адреса столичных домов, где в ближайшие три года планируют заменить старые лифты, нанесли на интерактивную карту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Карту можно посмотреть на сайте столичного фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«С 2019 года в Москве действуют новые требования к лифтам. Помимо общих вопросов безопасности, особое внимание уделяется комфорту жителей. Так, например, в домах, где шахты лифтов позволяют увеличить проемы дверей, их увеличивают до 700 миллиметров», — сказал заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Илья Байдужий.

Стены лифтовых кабин покрывают металлопластом, а пол — рифленым алюминием. В кабинах также устанавливают панели управления, отделанные нержавейкой.

Москвичи могут заранее узнать об обновлении подъемников в своих домах и провести голосование на общем собрании дома, после чего согласовать проведение работ.