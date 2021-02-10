РИАМО - 10 фев. В настоящее время зимовка сельскохозяйственных животных в Московской области проходит штатно, случаев падежа от недостатка корма зафиксировано не было, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Прошла половина зимне-стойлового периода. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья все идет в штатном режиме. Корма в хозяйствах есть, их хватит до лета. Животные получают силос, сенаж, сено, комбикорм. Всего заготовлено 1,9 миллиона тонн кормовых единиц, что на 309 тысяч тонн больше прошлых показателей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что для каждой группы зимующих животных был составлен определенный рацион. Так, на зимовке в регионе пребывает порядка 300 тысяч голов сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот – 207,5 тысяч голов, из которых 97,8 тысячи коров, свыше 71 тысяч овец и коз, а также 11 тысяч лошадей.

Воскресенский отметил, что по причине понижения температуры зоотехники и скотники следят за тем, чтобы корма не замерзали. Специалисты контролируют животных круглосуточно.