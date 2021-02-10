РИАМО - 10 фев. Вводить штрафы или поощрения для жителей за раздельный сбор отходов в столице не планируют, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Я и к одному, (штрафам за отказ сортировать мусор - ред.) и ко второму вопросу (поощрение за разделение мусора - ред.) отношусь отрицательно», — сказал Бирюков.

Он отметил, что раздельный сбор мусора — это добровольное решение самих москвичей, а также совместный проект жителей и властей города.

«Досортировка идет на комплексных пунктах переработки вторсырья. Их 13 в Москве, также они созданы в Подмосковье», — заключил Бирюков.

Программа раздельного сбора ТКО стартовала в Москве 1 января 2020 года. В столичных дворах установили синие контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, а также серые баки для всех остальных отходов. Вторсырье и смешанные отходы вывозят мусоровозы с синей и серой маркировкой соответственно.

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