Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара?
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В преддверии Дня влюбленных пройдите тест РИАМО и узнайте, на кого из героев кино, мультфильмов или литературы похожа ваша пара.
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (1/0)
Где вы познакомились?
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (2/0)
На что похожа ваша любовь?
На приключенческий детектив
На игру в кошки-мышки
На веселое приключение
На настоящую сказку или кино
На захватывающий роман
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (3/0)
Вы схожи по характеру, убеждениям?
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (4/0)
Как вы чаще всего проводите время вместе?
Смотрим кино, путешествуем
Гуляем, ходим в походы, играем в настолки
Ходим в кафе и бары, тусуемся с друзьями
Занимаемся спортом, ходим на квесты
Вместе занимаемся творчеством, благотворительностью, ходим в театры, на выставки
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (5/0)
Что вас объединяет в первую очередь?
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (6/0)
Какое главное качество для вас в партнере?
Ум и привлекательность
Доброта и самоотверженность
Прекрасное чувство юмора, толерантность
Смелость и безбашенность
Талант, чувство прекрасного, духовное развитие
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (7/0)
Как родители относятся к вашему союзу?
Фото Максим Денисов © сайт мэра Москвы
Они против, но кого это волнует?
Сначала относились с недоверием, но потом смирились
Нормально, ведь мы – взрослые самостоятельные люди
Они не принимают участия в нашей жизни
Мы слишком взрослые, чтобы слушать родителей
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (8/0)
Часто ли вы ссоритесь?
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (9/0)
Есть ли у вас секреты друг от друга?
Нет, мы все говорим друг другу
Нет, делимся даже любовными похождениями на стороне – мы же друзья
Разве что небольшие
Не секреты, а личное пространство!
Порой секреты нужны, чтобы защитить друг друга
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (10/0)
Какая фраза, по-вашему, характеризует настоящую любовь?
«Даже если весь мир ополчится против, я буду молча подавать тебе патроны»
«Ничто на Земле не сможет разлучить их»
«С милым рай и в шалаше»
«Это было лучшее из времен, это было худшее из времен»
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли, как выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих»
Джек и Роуз
Вы из совершенно разных миров, как Джек и Роуз из «Титаника», как Русалочка и Принц. Про таких говорят: «Вода и камень, лед и пламень». Но в то же время внутренне вы очень похожи, поэтому почти никогда не ссоритесь, а ваша любовь способна преобразить мир и преодолеть все преграды.
Керри Бредшоу и Мистер Биг
У вас токсичные отношения, но вас все равно тянет друг к другу, как магнитом. Вы без ума друг от друга, но не готовы уступать и идти на компромисс, поэтому постоянно ссоритесь и миритесь, расстаетесь и сходитесь снова. Если очень повезет, то ваша история все-таки закончится, как в кино – свадьбой, как у Керри и Бига.
Мастер и Маргарита
Ваши отношения возвышенны, а вы сами похожи на героев драмы: она ради него способна превратится в ведьму, а он ради нее – дописать главный роман своей жизни. Но все это вы делаете без надрыва и страстей, а просто потому, что точно знаете, что не сможете по-другому... Даже если вам не удастся изменить мир, то в конце концов вы обретете счастье в уютном домике на краю света.
Шрек и Фиона
Вы нетипичная пара, не соответствуете ожиданиям общества и собственных родителей, но вам так хорошо друг с другом, что на весь остальной мир наплевать. Вы и на болоте сумеете свить счастливое гнездышко, невзирая на любые правила и условности.
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