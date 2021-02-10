Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? 10 вопросов | Пройден 10 раз В преддверии Дня влюбленных пройдите тест РИАМО и узнайте, на кого из героев кино, мультфильмов или литературы похожа ваша пара. Начать тест

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (1/0) Где вы познакомились? Фото © На вечеринке, выставке или концерте У друзей, на учебе На море, отдыхе В самых неожиданных обстоятельствах На улице, в метро, в интернете

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (2/0) На что похожа ваша любовь? Фото © pixabay На приключенческий детектив На игру в кошки-мышки На веселое приключение На настоящую сказку или кино На захватывающий роман

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (3/0) Вы схожи по характеру, убеждениям? Фото gifer.com © Да, мы схожи во взглядах, даже часто думаем одинаково Нет, из-за этого постоянно спорим Стараемся искать компромиссы, но не всегда выходит Мы очень разные, но любовь помогает преодолеть разногласия Да – именно это с сблизило нас в этом жестоком мире

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (4/0) Как вы чаще всего проводите время вместе? Фото © pixabay Смотрим кино, путешествуем Гуляем, ходим в походы, играем в настолки Ходим в кафе и бары, тусуемся с друзьями Занимаемся спортом, ходим на квесты Вместе занимаемся творчеством, благотворительностью, ходим в театры, на выставки

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (5/0) Что вас объединяет в первую очередь? Фото gifer.com © Нонконформизм и позитивный взгляд на жизнь Сексуальное притяжение, стремление к успеху Склонность к авантюрам Романтические взгляды на мир Желание сделать мир хоть чуточку лучше

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (6/0) Какое главное качество для вас в партнере? Фото © pixabay Ум и привлекательность Доброта и самоотверженность Прекрасное чувство юмора, толерантность Смелость и безбашенность Талант, чувство прекрасного, духовное развитие

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (7/0) Как родители относятся к вашему союзу? Фото Максим Денисов © сайт мэра Москвы Они против, но кого это волнует? Сначала относились с недоверием, но потом смирились Нормально, ведь мы – взрослые самостоятельные люди Они не принимают участия в нашей жизни Мы слишком взрослые, чтобы слушать родителей

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (8/0) Часто ли вы ссоритесь? Фото gifer.com © Частенько пикируемся по мелочам, но глобально – нет Ссоримся часто и даже расстаемся, но потом снова миримся Довольно редко Редко, зато очень громко, с битьем посуды и киданием вещей с балкона Это вообще не про нас

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (9/0) Есть ли у вас секреты друг от друга? Фото © pixabay Нет, мы все говорим друг другу Нет, делимся даже любовными похождениями на стороне – мы же друзья Разве что небольшие Не секреты, а личное пространство! Порой секреты нужны, чтобы защитить друг друга

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара? (10/0) Какая фраза, по-вашему, характеризует настоящую любовь? Фото gifer.com © «Даже если весь мир ополчится против, я буду молча подавать тебе патроны» «Ничто на Земле не сможет разлучить их» «С милым рай и в шалаше» «Это было лучшее из времен, это было худшее из времен» «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли, как выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих»

Джек и Роуз Вы из совершенно разных миров, как Джек и Роуз из «Титаника», как Русалочка и Принц. Про таких говорят: «Вода и камень, лед и пламень». Но в то же время внутренне вы очень похожи, поэтому почти никогда не ссоритесь, а ваша любовь способна преобразить мир и преодолеть все преграды. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Керри Бредшоу и Мистер Биг У вас токсичные отношения, но вас все равно тянет друг к другу, как магнитом. Вы без ума друг от друга, но не готовы уступать и идти на компромисс, поэтому постоянно ссоритесь и миритесь, расстаетесь и сходитесь снова. Если очень повезет, то ваша история все-таки закончится, как в кино – свадьбой, как у Керри и Бига. Фото Kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Мастер и Маргарита Ваши отношения возвышенны, а вы сами похожи на героев драмы: она ради него способна превратится в ведьму, а он ради нее – дописать главный роман своей жизни. Но все это вы делаете без надрыва и страстей, а просто потому, что точно знаете, что не сможете по-другому... Даже если вам не удастся изменить мир, то в конце концов вы обретете счастье в уютном домике на краю света. Фото Kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Шрек и Фиона Вы нетипичная пара, не соответствуете ожиданиям общества и собственных родителей, но вам так хорошо друг с другом, что на весь остальной мир наплевать. Вы и на болоте сумеете свить счастливое гнездышко, невзирая на любые правила и условности. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Бонни и Клайд Вы вместе готовы пойти и в огонь, и в воду, поставить на карту все, да и вообще любите ходить по краю, взявшись за руки. Вы способны не только умереть друг за друга, но и убить любого, кто захочет помешать вашему счастью. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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