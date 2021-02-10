РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В городском округе Люберцы уволили водителя маршрута №14, нарушившего правила дорожного движения, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

9 февраля 2021 года в администрации он провел совещание с руководителями пассажирских транспортных предприятий городского округа Люберцы. На нем рассмотрели ряд обращений, которые поступили на работу наземного пассажирского транспорта от жителей через социальные сети и на портал «Добродел».

«Руководством транспортного предприятия ООО «Автоновио» принято решение об увольнении водителя маршрута №14, который совершил грубое нарушение правил дорожного движения – выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» привлекли его к административной ответственности по статье 12.15. часть 4 КоАП РФ», - отметил Покацкий.

Он пояснил, что на совещании обсудили вопросы транспортного обслуживания населения в условиях низкого температурного режима.

«Уважаемые жители и гости городского округа Люберцы, в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с работой наземного общественного транспорта, жалобы, заявления, предложения можете отправлять в управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы по номеру телефона: 8(495)503-44-00, на адрес электронной почты: lubtransport@yandex.ru», - добавил Покацкий.