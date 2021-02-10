РИАМО - 10 фев. За минувшие сутки врачи столицы вылечили от коронавируса 3633 пациента, общее число выздоровевших в городе достигло 858 358 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в мегаполисе выявили 1441 новый случай заражения Covid-19. За сутки в столичные больницы были госпитализированы 782 человека, количество умерших составило 68 человек.

В настоящее время общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в городе составляет 948 477. Скончались 14 099 пациентов.

В городе проводится массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Возможность привиться имеется в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».