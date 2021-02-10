РИАМО - 10 фев. В связи с предстоящими сильными снегопадами, которые прогнозируются с 11 по 14 февраля, дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По прогнозам синоптиков, с 11 по 14 февраля в Подмосковье ожидается самый сильный снегопад за последние несколько лет и метели. Высота снежного покрова значительно вырастет — может выпасть до половины месячной нормы осадков.

«Дорожные службы переведены в режим усиленной работы. Для обеспечения комфортного движения на областных дорогах будет задействовано максимальное число ресурсов. В настоящий момент на основных региональных трассах проводится превентивная обработка реагентами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что власти Подмосковья призывают автомобилистов отказаться от дальних поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.