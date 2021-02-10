РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Продолжаются работы по строительству и реконструкции трассы М-5 «Урал» на участке с 19 по 28 километр в границах городского округа Люберцы, их завершат до конца 2021 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реконструкции автодороги подрядная организация уже построила три подземных и один надземный пешеходный переход, переустроила 43 километра кабельных линий связи, 2,3 километра воздушных линий электропередачи. Продолжается поэтапное переустройство сетей газораспределения», - сказал Ружицкий.

По его словам, одновременно строят водопропускные трубы и два подземных пешеходных перехода, расширяют проезжую часть до пяти полос, монтируют барьерное ограждение и мачты освещения.

«Полностью строительно-монтажные работы на участке с 19 по 28 километр завершат до конца 2021 года», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что для снижения шума в жилых зданиях возле автомобильной дороги установили оконные стеклопакеты. Также ведется строительство шумозащитных экранов на подпорных стенках.

На участке с 19 по 28 километр госконтрактом предусмотрена установка автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Система собирает и анализирует информацию о дорожном движении, осуществляет удаленный мониторинг погодных условий, контролирует качество дорожного покрытия в местах установки комплекса и может прогнозировать дорожную ситуацию», - подчеркнул Ружицкий.

По его словам, после реализации проекта трасса станет более безопасной.