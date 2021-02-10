РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В подмосковном Подольске планируют построить завод по производству сантехнического оборудования к 2022 году, компании «Фэктори ГутэВэтэр МО» предоставили в аренду земельный участок без проведения торгов для реализации инвестпроекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Построить завод компания планирует в течение 2021-2022 года. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на конец 2022 – начало 2023 года. Открытие предприятия позволит обеспечить импортозамещение сантехнической продукции и комплектующих к ней, экспорт продукции в страны СНГ и ближайшего зарубежья, а также создать условия для развития обрабатывающей промышленности в подмосковном регионе.​

«Подмосковная компания «Фэктори ГутэВэтэр МО» и правительство Московской области подписали соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта на территории Подольска, в ходе реализации которого построят завод по производству сантехнического оборудования. Планируется производство полного цикла с консолидацией на одной территории литейного цеха цветных металлов, литейной пластмассы, обработки стекла, алюминиевых профилей, гальванического и других. Общая площадь застройки составит 32 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Компания стала второй организацией в 2021 году, подписавшей соглашение с правительством Московской области об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов.

«Благодаря этому проекту ООО «Фэктори ГутэВэтэр МО» создаст 100 новых рабочих мест на территории Подольска. Инвестиции в Подмосковье составят более 240 миллионов рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.