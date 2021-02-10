РИАМО - 10 фев. Гости аэропорта Домодедово смогут пройти бесплатную вакцинацию от Covid-19, пункт работает по будням с 9:00 до 16:00, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Домодедово.

«Пункт находится на втором этаже в зоне прилета внутренних воздушных линий, время работы — по будням с 9:00 до 16:00. Пациентов будут принимать без предварительной записи медработники Домодедовской центральной городской больницы», - говорится в сообщении.

Также в аэровокзале работают четыре пункта тестирования разных видов: на возбудитель инфекции Covid-19 (метод ПЦР), на антитела к Covid-19 и экспресс-тесты (результат через 60 минут после сдачи анализа).

В январе в Домодедово стартовала вакцинация сотрудников аэропорта.

Вакцина предназначена только для граждан РФ и иностранных граждан с видом на жительство.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.

- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.

- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном».