РИАМО - 10 фев. Гости аэропорта Домодедово смогут пройти бесплатную вакцинацию от Covid-19, пункт работает по будням с 9:00 до 16:00, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Домодедово.
Также в аэровокзале работают четыре пункта тестирования разных видов: на возбудитель инфекции Covid-19 (метод ПЦР), на антитела к Covid-19 и экспресс-тесты (результат через 60 минут после сдачи анализа).
В январе в Домодедово стартовала вакцинация сотрудников аэропорта.
Вакцина предназначена только для граждан РФ и иностранных граждан с видом на жительство.
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10 ФЕВРАЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 14 494 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 650 больных. В Москве - 1 441.
- Свыше 150 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. На данный момент регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».
- Высокоточный экспресс‑тест на Covid‑19 разработали в России. Благодяря новой технологии коронавирус можно идентифицировать на ранней стадии, а время тестирования составит 1-1,5 часа.
- Вакцинацию от Covid‑19 начали проводить еще в трех ТЦ столицы. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах - «Калужском», «Щелковском» и «Водном».
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