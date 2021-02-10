РИАМО - 10 фев. В Звездном городке пройдет капремонт центральной дороги, находящейся недалеко от Аллеи Космонавтов, в рамках муниципального контракта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капремонт подразумевает под собой не только замену асфальтобетонного покрытия длиной 1,8 километра. Ремонт начнется с наступлением благоприятной погоды в мае, а завершится – в августе.

«На дороге №3 установят четыре остановочных павильона, построят две парковки на 44 машиноместа, тротуар длиной 0,2 километра к остановке, линию освещения длиной 0,4 километра, а также устроят ливневую канализацию 0,2 километра», – говорится в сообщении.

Мероприятия приурочены к 60-летнему юбилею со дня первого полета летчика-космонавта Юрия Гагарина в космос. Ремонт пройдет с привлечением софинансирования из дорожного фонда региона и будет проводиться в рамках ремонтного сезона.