РИАМО - 10 фев. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Комфортлифт» на сумму более 6,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Движение», ООО «Лифтлайн», ООО «Высота» и ООО «Комфортлифт» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — говорится в сообщении.

Аукционы проводили медучреждения Москвы. В управлении приняли решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности.