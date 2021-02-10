РИАМО - 10 фев. На пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский стан в Коммунарке в асфальт вмонтировали датчики, взаимодействующие со светофорами, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Теперь в Коммунарке появился «умный» перекресток. Это значит, что светофоры могут самостоятельно переключаться в зависимости от дорожной обстановки в режиме реального времени», – говорится в сообщении.

В настоящее время ожидания для пешеходов сокращено, а пропускная способность участка – увеличена.

Ранее переходу дороги предшествовало длительное ожидание.