РИАМО - 10 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о назначении трех членов комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы городского округа Электрогорск, документ опубликован на портале правительства Московской области.

«Членами конкурсной комиссии назначить: консультанта отдела развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Алексея Горбачева», — говорится в распоряжении.

Кроме того, членами конкурсной комиссии назначены заместитель заведующего отделом развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Мария Тихонова и депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

Соответствующее распоряжение направят в совет депутатов городского округа Электрогорск.

В декабре прошлого года Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы Электрогорска Сергея Дорофеева. Предыдущий руководитель муниципалитета Денис Семенов стал исполняющим полномочия главы Павловского Посада.