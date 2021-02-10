РИАМО - 10 фев. В Москве ведут работу по поиску новых территорий для застройки по программе реновации жилого фонда, сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Резерв свободных территорий в кварталах и районах жилой застройки уже практически исчерпан. Поэтому сейчас особое внимание мы обращаем на КРТ. Уже рассмотрели порядка 11 территорий, на которых мы видим возможность для реновации», - сказал Левкин. ​

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.

Переселение по программе реновации жилфонда в Москве будет происходить в рамках трех этапов до 2032 года включительно. В первый этап, который планируется провести в 2020-2024 годах, дополнительно включены 152 дома. С учетом дополнительных и ранее опубликованных списков, предполагается начало переезда более 189 тысяч горожан из 1082 домов.

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