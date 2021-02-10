РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В среду культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на мастер-класс по хореографии «Движение - жизнь», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Занятие проведет руководитель коллектива современного танца Flash Сергей Куделин. Начало в 19:00. Вход по предварительной записи, телефон: 8(495)501-63-57», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.