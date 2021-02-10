РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Выпускники школ городского округа Люберцы в этом учебном году будут сдавать итоговые государственные экзамены с конца мая до 2 июля с учетом резервных дней, сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

Девятого февраля на онлайн-встрече с жителями и руководителями школ она обсудила вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации.

«Экзамены для выпускников 11-х классов пройдут с 25 мая по 2 июля 2021 года с учетом резервных дней. Для получения аттестата за 11 класс выпускники, которые не поступают в ВУЗ, сдают государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русский язык – 25 мая 2021 года, математика – 28 мая 2021 года. Выпускники, которые планируют поступать в вузы, будут сдавать единый государственный экзамен по русскому языку и экзамены по предметам по выбору. Основной период сдачи ЕГЭ с 31 мая по 2 июля 2021 года с учетом резервных дней», - сказала Назарьева.

Она пояснила, что основные государственные экзамены (ОГЭ) для выпускников 9-х классов пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. Для получения аттестата за 9 класс учащиеся сдают только два экзамена: по русскому языку и по математике. Допуском к экзаменам является итоговое собеседование по русскому языку, которое состоится 10 февраля 2021 года.

«Желаю выпускникам и родителям уделить серьезное внимание подготовке к экзаменам», - добавила Назарьева.