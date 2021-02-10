РИАМО - 10 фев. За прошедшие сутки на территории Москвы и Московской области выпало от пяти до семи миллиметров осадков, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«За прошедшие сутки больше всего осадков выпало в подмосковной Немчиновке — 7 миллиметров, что составило 20% от месячной нормы», — сказала Волосюк.

Она добавила, что в Москве выпало 5 миллиметров осадков, а прирост сугробов составил 4 сантиметра за сутки.

В настоящее время в столице высота сугробов составляет 34 сантиметра, что соответствует средним многолетним показателям.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье 12 февраля ожидается сильный снегопад и метель, в этот день в регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков.