РИАМО - 10 фев. Свыше 3,2 миллиона звонков поступило в Подмосковье на горячую линию 122 с ее запуска, при этом 1 миллион из них обработал искусственный интеллект – робот-помощник Светлана, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Единый короткий номер заработал в регионе в конце ноября прошлого года по поручению президента.

«Голосовые помощники – это не просто дань моде. Это решения, которые действительно упрощают многие вещи и делают их комфортнее. В прошлом году мы запустили решение на основе искусственного интеллекта для разгрузки операторов колл-центра региона. И это решение за время своей работы доказало свою эффективность», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он добавил, что робот Светлана оформил 315 тысяч вызовов врача на дом для жителей Подмосковья. Также помощник помог в три раза сократить время ожидания на линии, что очень важно в условиях пандемии.

Робот Светлана обслуживает одновременно 300 линий. Он может помочь вызвать врача на дом. Робот принимает звонок, распознает персональные данные жителя с помощью системы распознавания и синтеза речи и оформляет вызов врача через единую медицинскую систему ЕМИАС.

Возможности робота-оператора в перспективе могут расширить до обслуживания 1,5 тысячи линий и добавить в функционал запись на прием к врачу, информирование о результатах анализов и напоминание о предстоящем посещении врача. Аналогичные роботы-помощники заработали еще в 12 регионах по примеру Подмосковья.

Единый телефонный номер 122 введен в регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы решить проблему с «дозвоном» жителей до медорганизаций или получением консультаций по теме коронавируса.

Жители Подмосковья с помощью линии 122 могут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам коронавируса. Также можно записаться на вакцинацию или получить всю необходимую информацию о прививочной кампании.