РИАМО - 10 фев. Почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья ввели в эксплуатацию на территории Москвы с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики города.

«Ввод недвижимости – один из основных показателей и результатов строительной деятельности. Чуть больше, чем за месяц этого года, введено в эксплуатацию 896 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 498 тысяч «квадратов» жилья», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, комплексное развитие территорий является ключевым принципом строительства в Москве. Рядом с новыми жилыми домами строят объекты инфраструктуры, а также создают места для работы.

С начала года уже ввели в эксплуатацию школу, детский сад и амбулаторию в новой Москве.

Всего в столице в 2021 году планируют ввести около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона квадратных метров жилых домов.

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