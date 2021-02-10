РИАМО - 10 фев. С 2021 года санитарными нормами предусмотрены новые правила предоставления справок в школу и детсад, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С сентября прошлого года медсправку нужно было предоставлять в случаях, если ребенок более двух дней не посещал школу или детсад. До пандемии справку нужно было предоставлять в детсад при пропуске более пяти дней, в школу — после болезни.

«Сейчас справку нужно предоставлять только, если ребенок не был в школе или в саду по болезни», — написала Каклюгина в своем Instagram-аккаунте.

Так, в случаях, если ребенок не посещал занятия по семейным обстоятельствам, никакая медицинская справка не потребуется.

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