РИАМО - 10 фев. В Москве задержали ряд организаторов и участников международного религиозного движения «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в РФ - ред.), возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», признанного решением Верховного суда экстремистской организацией», — сказала Иванова.

Деятельность секты велась с сентября 2017 года на севере столицы. Конспиративные сборы членов проходили в одной из квартир на улице Дыбенко. Кроме того, проводились и собрания в онлайн-формате.

В настоящий момент обыски идут по 16 адресам, где живут члены организации.