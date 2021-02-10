РИАМО - 10 фев. Переселение по программе реновации жилфонда в Москве будет происходить в рамках трех этапов до 2032 года включительно, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

«В первый этап (переселения - ред.), который планируется провести в 2020-2024 годах, дополнительно включены 152 дома — это 14,4 тысячи жителей. С учетом дополнительных и ранее опубликованных списков, предполагается начало переезда более 189 тысяч горожан из 1082 домов», — сказал Левкин журналистам.

Он добавил, что второй этап переселения планируется провести с 2025 по 2028 год. Власти включили дополнительно 252 дома, что обеспечит жильем 38 тысяч жителей. Всего будет переселено более 367 тысяч человек.

«Реализация третьего этапа переселения намечена с 2029 по 2032 год. С учетом дополнительного перечня на данном этапе планируется начать переселение более 424 тысяч жителей из более чем 2 тысяч домов», — добавил глава департамента.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.

Закон о «всероссийской реновации»: в чем его смысл и что ждет собственников жилья>>