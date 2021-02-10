РИАМО - 10 фев. Капитальный ремонт пешеходного тоннеля завершили на Беговой улице около Центрального Московского ипподрома, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.

Пешеходный тоннель ни разу не ремонтировался с 1996 года и находился в неудовлетворительном состоянии. Часть лестничных сходов разрушилась, плитка обвалилась.

«Специалисты ГБУ «Гормост» завершили работы за полгода. Они заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновили лестницы, инженерное оборудование и освещение. Также в порядок привели служебные помещения», — говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие установили системы обогрева лестничных сходов. В общей сложности на объекте заменили свыше 500 квадратных метров облицовки стен и сходов.

За минувший год в столице провели капитальный ремонт 13 пешеходных тоннелей.