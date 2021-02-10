РИАМО - 10 фев. С начала прививочной кампании от Covid-19 в Подмосковье вакцинировали 152,6 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку вакциной «Спутник V» может бесплатно каждый житель Подмосковья, у которого есть полис ОМС. При этом у пациента не должно быть противопоказаний для вакцинации.

«Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах. Последние работают без предварительной записи», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она также отметила, что на сегодняшний день регион получил 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, по телефону «122», в поликлинике и МФЦ. Прием ведется не только в поликлиниках, но также в мобильных ФАПах и в пунктах вакцинации в торговых центрах.

Подробная информация о вакцинации от Covid-19 в Московской области опубликована на тематическом сайте регионального Минздрава: https://covid.mz.mosreg.ru/.

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