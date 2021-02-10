РИАМО - 10 фев. За последние сутки в Москве выявили 1441 случай заражения коронавирусом, общее число случаев в городе за пандемию достигло 948 477, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и в выездных мобильных пунктах.

В РФ за сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса. Умерли 536 человек, выздоровели 22 575 пациентов.

В России всего зарегистрировано 4 012 710 случаев Covid-19. За весь период пандемии скончались 78 134 человека, выздоровел после лечения 3 516 461 человек.

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Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

- Свыше 13 тыс человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Плазма с антителами к Covid‑19 нужна для лечения пациентов в среднем и тяжелом состоянии в стационарах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 980 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты регионов РФ и из-за рубежа.

- Ограничения на заполняемость залов театров в Москве могут ослабить весной. В апреле 2021 года порог ограничения на заполняемость театров и концертных залов Москвы могут увеличить до 75% с 50%.

- 43 нарушения мер против Covid выявили в учреждениях и общественных местах Москвы в январе. Чаще всего выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты.

- В московских ЗАГСах отменили Covid‑ограничения. Они перешли на обычный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 019 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 больных. В Москве - 1 584 .

- В Москве соцработники оказали более 60 тыс услуг заразившимся коронавирусом. Помощь оказывают только те работники, у которых выработались антитела.