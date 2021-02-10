РИАМО - 10 фев. Министерство сельского хозяйства РФ обратилось к федеральному правительству с просьбой упростить иностранцам въезд в страну для проведения сезонных сельхозработ, пишет в среду РБК.

Аграрии обеспокоены нехваткой иностранных рабочих в текущем году. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать привлечению иностранцев.

«Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки», — говорится в письме чиновника.

Для сезонных работ в текущем году в РФ необходимо дополнительно около 38,2 тысячи иностранных рабочих. Одной из причин Хатуов назвал дефицит местной рабочей силы — россияне не хотят работать в поле в тяжелых условиях за низкую зарплату.

Абрамченко поручила проработать вопрос привлечения мигрантов МВД, а также Минтруду и Минсельхозу. ​