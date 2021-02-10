РИАМО - 10 фев. Порядка 3 тысяч единиц спецтехники выведено на уборку дорог, дворов и общественных пространств Подмосковья, дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Прошлой ночью на территории региона выпал снег. В уборке также участвуют 17 тысяч рабочих и дворников.

«Для обеспечения безопасного и комфортного проезда мобилизовано максимальное число ресурсов. На дорогах Подмосковья сейчас работают свыше 2 тысяч дорожных рабочих и более 1,4 тысячи единиц специализированной техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что за минувшую ночь очищено и обработано реагентами порядка 15,3 тысячи километров областных дорог.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, за ночь при уборке дворов и общественных территорий от снега и наледи расчищено 10,8 миллиона квадратных метров и обработано реагентами 9,34 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек.

«Для уборки снега днем будут выведены 15,5 тысячи дворников и 1,4 тысячи единиц техники. В работах по уборке снега во дорах и на общественных пространствах было задействовано 7,6 тысячи дворников и 959 единиц спецтехники. По мере ухудшения погодных условий мобилизуем все силы», — заключил Хайкин.