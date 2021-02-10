РИАМО – 10 фев. Кинолента российского режиссера Андрея Кончаловского попала в шорт-лист американской премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Фильм 2020 года рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина полностью выполнена в черно-белых тонах», - говорится в сообщении.

На российские киноэкраны фильм вышел 12 ноября. Главную роль в картине сыграла Юлия Высоцкая.

В шорт-лист «Оскара» также попало документальное кино «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Лента представлена в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».​​