РИАМО - 10 фев. Восемь подмосковных наукоградов в этом году получат почти 330 миллионов рублей на развитие научно-технического потенциала, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Из регионального бюджета на развитие наукоградов в этому году будет направлено почти 158 миллионов рублей, еще более 138 миллионов подмосковные технополисы получат из федерального бюджета. Собственные затраты муниципалитетов на поддержку научно-технического потенциала составят более 32 миллионов рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Средства направят всем наукоградам Московской области: Дубне, Пущину, Черноголовке, Королеву, Реутову, Жуковскому, Протвину и Фрязину.

Деньги вложат в развитие научно-производственного комплекса наукоградов, сохранение и развитие инфраструктуры. Также финансовую поддержку окажут мероприятиям по созданию и развитию производства высокотехнологичной промышленной продукции и инновационных товаров и услуг.

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