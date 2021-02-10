РИАМО - 10 фев. В Басманный районный суд Москвы в среду поступило ходатайство следователя об избрании в отношении сотрудника ФБК (признан в РФ иноагентом - ред.) Леонида Волкова меры пресечения в виде ареста, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Волков обвиняется по части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечении несовершеннолетних в опасные действия посредством информационно-телекоммуникационных сетей). Его объявили в межгосударственный розыск.

«Следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции», — сказали в пресс-службе Басманного суда.

По данным СМИ, в настоящее время Волков находится за рубежом.