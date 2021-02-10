РИАМО - 10 фев. Полицейские в Раменском округе задержали двоих подозреваемых в совершении кражи нефтепродуктов на сумму свыше 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Факт несанкционированной врезки в трубопровод обнаружили в селе Софьино.

«Мужчин задержали в одном из строящихся домов, расположенных недалеко от места совершения преступления», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе осмотра дома оперативники обнаружили резиновую емкость объемом около 50 тонн, заполненную наполовину нефтепродуктами, к которой был проведен резиновый шланг с краном.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин заключили под стражу.